Ex-profs in provinciale, Aflevering 1: Kevin Oris - Berg en Dal

Kevin Oris hield zijn leven als profvoetballer vorige zomer voor bekeken. Aan stoppen dacht hij echter nog niet, waardoor hij dit jaar in eerste provinciale Antwerpen aan de bak is. Bij Berg en Dal vormt hij een gevreesd spitsenduo... met zijn broer.

In januari 2018 keerde Kevin Oris na zijn Aziatisch avontuur (waarover later meer) terug naar België. Al snel tekende hij een contract bij het ambitieuze Thes Sport. "Ik had het er zeker naar mijn zin. Alleen werd de combinatie met mijn job (Kevin runt samen met zijn vrouw B&B De Worfthoeve in Geel Ten Aard) te zwaar. Ik had amper tijd om te gaan trainen. Het werd dan ook tijd om minder hooi op mijn vork te nemen..."

Daardoor is Kevin Oris sinds dit seizoen actief in Meerhout, bij het plaatselijke Berg en Dal. Daar vormt hij een spitsenduo met zijn broer, Mike. "Het is leuk dat ik nog kan samenspelen met hem. Voor hem was Berg en Dal een stap hogerop. Het klikt goed tussen ons. Hoewel we op elkaar lijken, zijn we twee verschillende types. Mike is veel meer de echte targetman, terwijl ik toch vaker de ruimtes probeer in te duiken."

"Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van het niveau in eerste provinciale. We zitten in een onwaarschijnlijk sterke reeks en ik ben al heel veel goede voetballers tegengekomen. Ik voel ook wel enig respect voor mij. Negatieve commentaren van tegenspelers of toeschouwers komen gelukkig amper voor. Al is het niet onlogisch dat sommige jongens extra gebrand zijn als ze tegen iemand moeten spelen die toevallig enkele reeksen hoger gevoetbald heeft."

"Momenteel doen we het zeker niet onaardig: we staan zevende op amper twee punten van plaats vijf. Mede door een hoge blessurelast hebben we ons een tijdlang moeten behelpen, maar de laatste weken doen we het zeer goed. We willen dan ook vol meestrijden voor een eindrondeticket", besluit een nog altijd ambitieuze Kevin Oris, die dit seizoen al negen keer raak trof.

Houd zeker onze website in de gaten voor het vervolg van het interview met Kevin Oris, onder meer over zijn voetbalavontuur in Azië: "Ik verdiende er in mijn beste dagen tot dertien keer meer dan in België".