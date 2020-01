AA Gent begint het te beseffen: "Team waar iedereen rekening mee moet houden"

AA Gent deed het ook tegen KRC Genk prima in de eigen Ghelamco Arena en stuurde de kampioen met 4-1 terug naar het verre Limburg. Bij de Buffalo's beseffen ze stilaan dat er met hen rekening moet worden gehouden.

Het doet een beetje denken aan het kampioenenjaar van Gent. Ook toen leek er rond Nieuwjaar geen sprake van een strijd om de titel, maar werkten de Buffalo's in de luwte van Club Brugge & co richting prachtige play-offs.

Een herhaling van dat thema? Het is nog lang niet zover - de kloof met blauw-zwart is bovendien nog erg groot. Maar het voetbal dat de Buffalo's in de tweede helft op de mat brachten doet wél alvast het beste vermoeden richting de play-offs.

Rekening houden

"Het was een belangrijke zege tegen een ploeg dat toch een concurrent blijft voor play-off 1", vond Sven Kums het een mooie overwinning voor de Buffalo's. En ook coach Jess Thorup ziet dat zijn ploeg goed speelde tegen de kampioen.

"We zijn een team waar iedereen rekening mee moet houden. We willen nog zoveel mogelijk punten richting play-off 1 en dan zien we wel weer verder", aldus de coach.