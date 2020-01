Vanden Borre vraagt nog voor de rust een wissel aan bij vriendenmatch

Bij Anderlecht kwamen in een oefenpot tegen OHL maandag de spelers in actie die, door omstandigheden, nog wat matchritme missen. Anthony Vanden Borre was een van hen.

Anthony Vanden Borre stond aan de aftrap in de oefenpot tegen Oud-Heverlee Leuven, maar maakte de match niet vol. Meer nog, volgens Het Nieuwsblad vroeg hij vlak voor de rust zelf een wissel aan, maar de reden waarom was niet duidelijk. Vanden Borre speelde op winterstage ook al een oefenpot, toen werd hij ook voor de 45e minuut gewisseld. De wedstrijd werd achter gesloten gespeeld en eindigde in het voordeel van OHL. De Leuvenaars wonnen met 1-2.