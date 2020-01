Cobbaut weet wel hoe het moet: "Het spel van die eerste helft tegen Club plus de drie punten van tegen Cercle"

Wat moet je in godsnaam komen vertellen na een match als die op Cercle Brugge? Ze zullen niet staan drummen hebben om met de pers te gaan praten. Elias Cobbaut werd dan maar als Chinese vrijwilliger gestuurd. "Tja, we hebben een draak van een match gespeeld hé", zuchtte hij.

Cobbaut wist ook niet goed wat erover te vertellen. "Het verschil met die eerste helft tegen Club Brugge was immens ja. We hebben het misschien iets te makkelijk opgepakt. Dit was een regelrechte hold up ja. Het enige positieve zijn de drie punten. We staan op vier punten van de top zes en kunnen naar boven kijken."

Iets te positief misschien zelfs nog, maar ja... Cobbaut had er ook geen verklaringen voor. "We waren niet van plan om zo te starten, maar het liep voor geen meter. Er zat veel te veel afval in ons spel en we waren nooit als eerste op de tweede bal. Cercle speelde met meer inzet."

Dat hij probeerde uit te leggen dat Cercle verdedigender stond dan Club Brugge gaan we hem vergeven. Het was ook zoeken voor de linksachter. "Het voetbal van die eerste helft tegen Club en de drie punten van vandaag, dat moeten we eens zien te combineren in één match."