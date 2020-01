Klopp hekelt overvolle agenda en zal "zijn kinderen" weer laten opdraven voor replay in FA Cup

Door de 2-2 tegen derdeklasser Shrewsbury Town in de FA Cup moet Liverpool nog een wedstrijd meer afwerken in de nu al overvolle agenda. Daar was Jürgen Klopp niet mee opgezet.

Liverpool schoot zichzelf in de voet door een 0-2 voorsprong uit handen te geven tegen Shrewsbury Town, het nummer 16 in de Engelse League 1. De return volgt op 4 februari, drie dagen na het competitietreffen tegen Southampton. Winterstop voor de sterren "Ik weet dat het geen populaire beslissing is, maar ik zal mijn kinderen naar die partij sturen", verwees Jürgen Klopp naar de 5-0 nederlaag tegen Aston Villa in de League Cup. Liverpool nam toen op hetzelfde moment deel aan het WK voor clubteams en speelde toen alleen met jongeren. "Ik heb mijn spelers een korte winterbreak beloofd en ze zullen die ook krijgen", besloot hij. Tussen 1 en 15 februari waren er geen matchen ingepland voor Liverpool, maar nu komt de return in de FA Cup ertussen. De sterren van Liverpool moeten we die match dus niet op het veld verwachten.