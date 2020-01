Kostic verrast met zes op zes bij STVV: "Vertrek Boli heeft positieve invloed op Colidio"

Milos Kostic behaalde met STVV zaterdag een knappe zege in de altijd moeilijke verplaatsing naar Moeskroen. De Sloveen haalde zo een knappe zes op zes in zijn laatste twee competitiewedstrijden. Een opsteker voor de Sloveen, want zijn komst werd niet door iedereen op gejuich onthaald.

Het was een oververdiende zege voor de Kanaries, die zich veruit de betere ploeg toonde tegen een matig Moeskroen. Man in de kijker was Faunco Colidio. De Argentijse spits, die gehuurd wordt van Inter, was tegen KV Kortrijk al goed voor een doelpunt en een assist. Tegen Moeskroen deed hij daar maar liefst drie assists bij. "Hij is een zeer nuttige spits, die ons een extra dimensie geeft", vertelde Kostic na afloop van de partij. "Hij beweegt veel en staat steeds op de goede plek. Ik ga niet ontkennen dat het vertrek van Boli een positieve invloed heeft gehad op hem."