Peter Maes 'trots' na draw op Union: "Al konden we in het begin hun tempo niet volgen"

Lommel hield zondag een punt over aan het bezoek aan Union. In een wedstrijd die alle kanten uitkon werd het 2-2, waardoor Lommel naliet om alleen aan de leiding te komen in de tweede periode. Desondanks was Peter Maes tevreden met wat zijn team liet zien.

Het werd een knotsgekke partij in Brussel. In de eerste twintig minuten liet Union Lommel sterretjes zien en kwam het verdiend op voorsprong. Lommel kwam gaandeweg beter in de partij en kwam diep in de tweede helft zelfs op voorsprong.

Union stelde gelijk vijf minuten voor tijd, maar in het absolute slot liet Naudts een huizenhoge kans liggen om de Limburgers alsnog de zege te bezorgen.

"De eerste twintig minuten werden we overrompeld en konden we hun tempo niet volgen. Dan konden we er al drie hebben tegengekregen", aldus een eerlijke Maes voor de camera van Proximus Sports. Na twee vervangingen in de rust liep het veel vlotter in de tweede helft.

"Als je ziet wat ik kon inbrengen na de rust en welke impact deze jongens hebben gehad, kan ik enkel zeggen: chapeau aan mijn selectie. Het punt van vandaag is een heel dik en goed punt."