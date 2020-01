Standard rond de komst van kleine broer Luyindama af: 'le Petit Boss' est arrivé

"John Mayanga Nekadio tekent bij de Rouches", kondigde Standard Luik maandagmiddag aan. Hij kreeg zijn contract na een goede testperiode.

Standard heeft maandagmiddag een nieuwe versterking aangekondigd. John Mayanga Nekadio luidt de naam van de nieuwkomer, het is de jongere broer van 'le Boss' Christian Luyindama die vorig jaar in januari Standard verliet voor Galatasaray.

Mayanga was op proef bij de Rouches en versierde zo zijn contract. Over de duur communiceerde de Luikse club niet. De 18-jarige Congolees komt over van FC Trinité uit zijn vaderland.