OFFICIEEL: Westerlo huurt beloftevolle Turk voor anderhalf jaar van Fenerbahçe

Westerlo heeft enkele dagen voor het sluiten van de transfermarkt nog een versterking in huis gehaald. De Kemphanen huren Baris Alici voor anderhalf jaar van het Turkse Fenerbahçe. De 22-jarige rechtspoot speelde in Turkije vooral op de rechterflank.

In speelde in de jeugdcategorieën van de Turkse nationale ploeg en werd verschillende malen uitgeleend door Fenerbahçe, maar speelde ook al 15 officiële partijen voor de Tuske grootmacht.

Westerlo heeft Turkse investeerders. Alici vervoegt zijn landgenoten Özet en Gül bij de Westelse selectie.

Welcome Baris!

Our first winter acquisition is a fact. Baris Alici, a young Turkish flank player of 22 years, just signed a 1.5 year contract with our Kemphanen. pic.twitter.com/60SqPpMG4O