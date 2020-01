'Europese grootmacht die traditioneel vinger op de knip houdt wil ongemeen hard uithalen om Mbappé te halen'

Kylian Mbappé is gegeerd wild. De Franse middenvelder gaf zelf al aan dat hij een vertrek bij PSG niet langer uitsluit. Bayern München is van plan om een concreet bod uit te brengen.

Real Madrid werd al meermaals aan Kylian Mbappé gelinkt, maar De Koninklijke deed nog geen enkel bod op de Fransman. Bayern München is dan weer van plan om sneller op de bal te spelen.

En hoe? Volgens Don Balon wil Der Rekordmeister maar liefst 310 miljoen euro ophoesten voor de Franse wereldkampioen. En dat is héél opvallend. Bayern is namelijk één van de clubs die de voorbije seizoenen weigerde deel te nemen aan de geldwedloop in het voetbal.

Enorme winst

Maar de Duitsers beseffen dat ze mee moeten als ze hun status van Europese grootmacht willen behouden. Bovendien boekte Bayern in 2019 200 miljoen euro winst. En dan kan je natuurlijk de markt al eens op.