UPDATE: Eriksen verlaat Tottenham na 7 jaar en gaat naar Inter

De transfer van Christian Eriksen van Tottenham naar Inter Milaan is in een afrondende fase beland. De Deense spelmaker is in Milaan om zijn medische testen af te leggen.

Inter Milaan is stevig aan het inkopen deze wintermercato. Christian Eriksen wordt de volgende nieuwkomer in het rijtje. De deal zat er al even aan te komen. Tottenham zal volgens Italiaanse media zo'n twintig miljoen euro ontvangen voor de Deen. Als Eriksen zijn medische testen succesvol afrondt, kan hij officieel worden voorgesteld. Bij Inter wordt hij een ploegmaat van Romelu Lukaku. De Rode Duivel kan altijd nog wel een assistgever gebruiken in het team. Christian #Eriksen has just landed in Milan! 🔵⚫️ pic.twitter.com/dliMkaDY4Q — Francesco Porzio (@fraporzio95) January 27, 2020 Eriksen speelde sinds 2013 bij de Spurs. Zijn contract bij de Londense club loopt in juni af, waardoor /hij nu voor een prijsje getransfereerd kan worden. UPDATE 28/01: Inter heeft de transfer van Christian Eriksen officieel bekendgemaakt. De Deense middenvelder tekende een contract bij de ploeg van Romelu Lukaku tot 2024. Eriksen moet Inter aan een eerste titel sinds 2010 helpen. De Milanezen betaalden 20 miljoen euro aan Tottenham. 🚨 | ANNUNCIO



👉 https://t.co/tdfr50iQPJ#WelcomeChristian #NotForEveryone ⚫🔵 pic.twitter.com/AAX24xHfQm — Inter (@Inter) January 28, 2020