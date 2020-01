Heeft Standard gesjoemeld bij transfer Edmilson om STVV op te lichten? 'Er hangt de Rouches een transferverbod én uitsluiting van de Europese competities boven het hoofd'

Er hangt Standard een zware schorsing boven het hoofd. STVV heeft namelijk een klacht ingediend wegens fraude en valsheid in geschrifte naar aanleiding van de transfer van Junior Edmilson.

Standard nam Junior Edmilson in 2016 over van STVV voor een dik miljoen euro. De Kanaries bedongen bovendien een doorverkooppercentage van veertig procent op de meerwaarde. En dat is de oorzaak van de ruzie.

Ondertussen voetbal Edmilson voor Al Duhail. De Qatarezen betaalden de Rouches amper twee miljoen euro voor de Braziliaan. Althans, zo staat het op papier. En dus ontving STVV amper een peulschil extra voor hun voormalige flankaanvaller.

De Kanaries verdenken de Luikenaars echter van een dubieuze constructie op te zetten om onder die extra kosten uit te komen. Sport/Voetbalmagazine weet dat Standard en Al Duhail tegelijkertijd een samenwerkingsovereenkomst tekenen.

U voelt ons al komen? Werkt Standard überhaupt samen met die Qatarezen? Voor STVV alvast niet. Die overeenkomst kwam neer op een extraatje voor Standard van 3,2 miljoen euro. In mensentaal: Al Duhail betaalde 5,2 miljoen euro voor Edmilson.

Gesjoemel op het hoogste niveau?

In dat geval heeft STVV nog (minstens) anderhalf miljoen euro te goed van Standard. En dat willen de Kanaries desnoods via de FIFA en de rechtbank afdwingen. Vooral voor Standard kunnen de gevolgen zwaar zijn.

Behalve het betalen van een extra aan STVV hangt er de Rouches een extra geldboete boven het hoofd. Maar ook een transferverbod, uitsluiting van de Europese competities én een strafrechterlijke klacht tegen Bruno Venanzi zijn opties. Wordt ongetwijfeld vervolgd...