OFFICIEEL: Gent zet titelambities kracht bij en haalt langverwachte versterking binnen

Bruno Godeau is met onmiddellijke ingang een speler van KAA Gent. De Oost-Vlamingen hadden al langer een akkoord met de verdediger, maar betaalden een extraatje om hem meteen naar de Ghelamco Arena te halen.

Royal Excel Mouscron en KAA Gent hadden al langer een akkoord over de transfer van Bruno Godeau. De 27-jarige verdediger zou aanvankelijk pas volgend seizoen aansluiten.

Ondertussen is duidelijk dat Godeau zijn kastje in Henegouwen al heeft leeggemaakt. Hij tekende een contract tot 2023 bij de Buffalo's. Hij was in juni sowieso een vrije speler.