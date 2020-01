Mignolet doet carrièreplanning uit de doeken en geeft toe: "Ik had niet verwacht om nu bij Club Brugge te spelen"

Simon Mignolet ontpopte zich in geen tijd tot absolute sterkhouder bij Club Brugge. De doelman overloopt zijn carrière en geeft toe dat hij het anders had gezien.

Simon Mignolet trok van STVV naar Sunderland. “Ik kon de trein richting Premier League niet laten passeren”, liet hij eerder al weten.

“Al heb ik sindsdien wel aan carrièreplanning gedaan”, geeft Big Si toe in Het Laatste Nieuws. “Al moet ik zeggen dat ik niet verwacht had om nu bij Club Brugge te spelen.”

“Het had iets meer voor de hand gelegen als ik na STVV voor een Belgische of Nederlandse topclub had gekozen. De stap naar Sunderland was groot.”