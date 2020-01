Coupe de France: Blamage voor Lille, PSG op cruise control

In de vooravond kwamen PSG en Lille in actie in de achtste finale van de Coupe de France, met wisselend succes. Terwijl PSG (B) met de handrem op won, verliet Lille met het schaamrood op de wangen het tornooi.

PSG deed het zonder zijn sterren op bezoek bij Pau, dat uitkomt op het derde niveau. Al is dat relatief bij PSG, want met onder meer Ander Herrera, Icardi en Draxler stond er nog schoon volk aan de aftrap. PSG haalde het al bij al eenvoudig bij het moedige Pau. Een doelpunt van Paredes voor de rust en eentje van Sarabia erna volstonden voor een ticket voor de kwartfinale. Thomas Meunier kwam niet in actie. Lille verging het minder goed. Op bezoek bij vierdeklasser kwam het via Loic Remy al vroeg op voorsprong, maar door twee doelpunten van Krasso in de tweede helft zit het bekeravontuur van Lille er nu al op. Lille bracht in de loop van de tweede helft nog Osimhen en Renato Sanches tussen de lijnen, maar het bracht geen zoden aan de dijk.