Trezeguet trapt Aston Villa en debuterende Samatta in laatste minuut voorbij Leicester naar finale EFL Cup

Aston Villa heeft zich dinsdagavond ten koste van Leicester City geplaatst voor de finale van de EFL Cup. Nadat de heenwedstrijd op 1-1 was geëindigd, haalden de Villans het in de terugwedstrijd met 2-1.

Bij het ingaan van de extra tijd stond het net als in de heenwedstrijd nog 1-1. De ingevallen Trezeguet (ex-Anderlecht) maakte er in de 93e minuut 2-1 van.

Bij Aston Villa maakte de van Racing Genk overgekomen Ally Samatta zijn debuut. Hij mocht 67 minuten meespelen. Ook Marvelous Nakamba (ex-Club Brugge) stond in de basis bij Villa, met Matija Sarkic zat er een jeugdproduct van Anderlecht op de bank.

Ook bij de Foxes was er een link met Anderlecht en Genk. Youri Tielemans speelde negentig minuten, Dennis Praet bleef op de bank. Aston Villa neemt het in de finale meer dan waarschijnlijk op tegen Manchester City. De Citizens klopten Manchester United in de heenwedstrijd met 1-3. De terugwedstrijd wordt woensdagavond afgewerkt.