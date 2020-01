OFFICIEEL: Tottenham haalt Bergwijn weg bij PSV: "Was blij toen de Spurs Ajax uitschakelden in de Champions League"  

Bergwijn speelde zes jaar voor de jeugd van Ajax, waar hij samen met leeftijdsgenoot en goede vriend Abdelhak Nouri alles aan flarden speelde in de jeugd. In 2011 trok hij naar PSV. Afgelopen zomer was er sprake van een terugkeer naar Amsterdam, maar daar kwam uiteindelijk dus niets van in huis.

Nu trekt Bergwijn naar Tottenham. Opvallend is dat hij meteen verklaarde ‘er van te hebben genoten dat Tottenham Ajax uitschakelde’ in de Champions League vorig jaar.

✍️ We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.



Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS