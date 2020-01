Hoe zou het zijn met... Reza Ghoochannejhad

Reza Ghoochannejhad staat bekend als een vlotscorende spits en de Iranees heeft ook een verleden in de Belgische competitie. Zo speelde hij bij Sint-Truiden en bij Standard. Nu is hij aan de slag bij PEC Zwolle.

Reza Ghoochannejhad is 32 jaar oud en hij heeft al bij heel wat clubs gevoetbald. Voor zijn periode bij Sint-Truiden speelde hij namelijk in de Eredivisie bij Heerenveen, Go Ahead Eagles, FC Emmen en Cambuur.

Bij Sint-Truiden zou Reza helemaal ontbolsteren en het levert hem een transfer op naar Standard. De Rouches beslissen echter om hem nog een half seizoen uit te lenen aan zijn oude club. Hij zou 21 keer scoren en 9 assists geven in 38 wedstrijden voor Sint-Truiden.

Charlton

Reza zou nadien twee jaar bij Standard voetballen, maar het werd geen groot succes. Hij zou maar 18 keer meespelen en daarin scoorde hij vijf doelpunten. Charlton was er dan ook als de kippen bij om hem weg te halen uit de Belgische competitie.

Toch zou hij ook bij Charlton zijn scorend vermogen niet echt terugvinden (5 doelpunten in 42 matchen) en dus beslist de Engelse club om hem een paar keer uit te lenen. AL-Kuwait en Al-Wakrah kwamen aan bod, maar het werd nooit een succes. Charlton besluit in 2016 om hem terug naar Heerenveen te laten gaan.

Bij Heerenveen voelt Reza Ghoochannejhad zich duidelijk thuis, want in het seizoen 2016/2017 scoorde hij 19 doelpunten in 34 wedstrijden. Het seizoen daarna was hij goed voor 8 doelpunten in 33 wedstrijden en aan het einde van het seizoen 2017/2018 trekt hij transfervrij naar APOEL Nicosia.

Daar zou hij opnieuw niet veel aan spelen toekomen en hij wordt uitgeleend aan Sydney FC. Daar was hij enorm belangrijk door de beslissende penalty te scoren in de finale van de play-offs. Hij werd landskampioen in Australië.

Opnieuw Eredivisie

Sinds deze zomer is Reza opnieuw te vinden in de Eredivisie. Hij trok van APOEL Nicosia naar PEC Zwolle. Daar doet hij het nu niet onaardig met 6 doelpunten in 9 wedstrijden. In de Nederlandse competitie vindt hij duidelijk vlot de weg naar het doel.