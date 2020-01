OFFICIEEL: Westerlo haalt negentienjarig jeugdproduct van Club Brugge terug uit Engeland

Paulet speelde in de jeugd onder meer voor Charleroi en Club Brugge. In de zomer van 2018 haalde Swansea de centrale middenvelder naar Engeland. Hij voetbalde er voor de U23.

Nu haalt Westerlo hem dus terug naar België. Hij tekende een contract voor 3,5 jaar.

⚽ TRANSFER NEWS! ⚽



Welcome Simon Paulet @KVCWesterlo



Today SIMON PAULET signed a contract for 3.5 years with our Kemphanen. This 19-year-old Belgian promising central midfielder comes from the English club Swansea City. pic.twitter.com/YVgtVB1czI