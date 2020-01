Cijfers bewijzen het: Selim Amallah is onmisbaar geworden voor Standard

Standard heeft Selim Amallah meer dan nodig. Zonder hem pakten ze zelfs maar 3 op 12 dit seizoen, dat toont zijn belang meteen enorm aan.

Selim Amallah was er niet bij tegen STVV, Waasland-Beveren en Gent en die drie wedstrijden werden verloren door de Rouches. Het toont maar aan hoe belangrijk de middenvelder is geworden voor Standard.

Zijn statistieken zijn er niet naast: zeven goals en drie assists al, maar vooral ook een creatieveling die een ploeg beter kan doen draaien. Bovendien heeft hij ook in de recuperatie van ballen een zeer belangrijke rol.

Ferme statistieken

Tegen KV Oostende leverden niet minder dan 70% van de ballen waar hij iets mee deed meteen gevaar op. Hij is fysiek sterk, heeft techniek én het nodige lef. Hij pakt ballen af en levert ze op een leuke manier in, veel meer moet je soms echt niet hebben van een middenvelder.

Het doet ook wat met zijn marktwaarde. Die is van 1.5 miljoen euro naar 5.5 miljoen euro gegaan in niet meer dan zes maanden. Het maakt duidelijk dat de 23-jarige Marokkaan furore aan het maken is zonder weerga.