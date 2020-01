Belhocine heel blije trainer: "Mijn spelers hebben getoond dat ze ook tegen grote ploegen iets willen neerzetten"

Karim Belhocine was best een tevreden trainer na de wedstrijd. Een punt tegen Club Brugge is mooi en zet Charleroi nog wat steviger in de top zes. Vooral de mentaliteit van zijn spelers maakte hem blij.

We durven zweren dat Belhocine na een wedstrijd meer een douche nodig heeft dan zijn spelers. In zijn beperkte zone loopt hij quasi evenveel als eender welke veldspeler. Vierde ref Wesli De Cremer moest hem constant gaan terechtwijzen. Maar dat is de mentaliteit van de T1 van de Carolo's. Eén die hij heeft overgezet op zijn spelers. "We hebben een goede eerste helft gespeeld. We hebben ook geen goal geslikt tegen een ploeg die vaak scoort", zei hij met de glimlach. "Op het einde van de tweede helft hebben we afgezien, maar de jongens hebben uitstekend samengewerkt. Ze hebben getoond dat ze ook tegen de grote ploegen iets willen neerzetten en daarvoor moeten we ze feliciteren."