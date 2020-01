Vormer weet waarom blauw-zwart in 2020 wél de dubbel zal pakken: "Dat waren we in het begin bij Club Brugge iets minder, maar nu..."

Club Brugge jaagt op de dubbel. En dat zou een huzarenstukje zijn. Ook Ruud Vormer gelooft dat blauw-zwart alle prijzen in België kan wegkapen.

Het is al sinds 1996 geleden dat Club Brugge op het einde van het seizoen stond te pronken met de landstitel én de Beker van België. Moet ‘het beste blauw-zwart ooit’ daar verandering in brengen?

“Ik heb hier de voorbije jaren veel goede spelers zien passeren”, vertelt Ruud Vormer in Het Laatste Nieuws. “Victor Vázquez, Lior Refaelov, José Izquierdo,... Ook Felipe Gedoz vond ik een fantastische voetballer.”

Vormer ziet nu echter een héél belangrijk extraatje. “Nu zijn we een echt hecht team. En dat waren we de eerste seizoenen dat ik bij Club Brugge speelde iets minder.”

Vroeger waren we soms tevreden met een gelijkspelletje op verplaatsingen. Dat is niet langer het geval

“Nu hebben we slechts één doel: zoveel mogelijk prijzen pakken. En dat leeft extreem in de kleedkamer. Vroeger waren we soms tevreden met een gelijkspelletje op verplaatsingen. Dat is niet langer het geval.”