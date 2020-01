'Oostende ontbindt contract van flankaanvaller'

KV Oostende heeft het contract van rechtsbuiten Nicolas Rajsel ontbonden. De Sloveen kwam dit seizoen nog maar drie keer in actie voor KVO.

Oostende haalde Rajsel in 2017 weg bij Union. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Roeselare, waar hij 22 keer in actie kwam en goed was voor drie doelpunten en evenveel assists. Dit seizoen was hij bij Oostende in de competitie enkel basisspeler op speeldag één.

Nu is zijn contract dus ontbonden. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Oostende heeft het nieuws wel nog niet officiëel bevestigd.