BREAKING: Geen transfers voor Lokeren: "Hopelijk volgende week nog enkele goeie transfervrije spelers"

Sporting Lokeren zal geen transfers meer doen vandaag. De club is er niet in geslaagd om het transferverbod op tijd te laten opheffen. "We kunnen over de nieuwe investeringsgelden pas volgende week beschikken", klinkt het bij de club.

Een probleem voor Lokeren, dat graag vandaag nog zeker een spits had gehaald. "De directie van Sporting Lokeren heeft tot op de valreep gewerkt aan het opheffen van het transferverbod, maar helaas kan de club – door omstandigheden en buiten onze wil om - pas begin volgende week over de investeringsgelden beschikken", laten de Waaslanders weten in een persmededeling. "Het transferverbod wordt hopelijk begin volgende week opgeheven zodat de club alsnog enkele waardevolle vrije spelers kan aantrekken. Uiteraard betreurt het bestuur de situatie maar ze heeft alle vertrouwen in de huidige kern én trainersstaf, die zeker slagkrachtig genoeg is om de club in 1B te houden."

