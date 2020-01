Ontdoet Sporting Lokeren zich vandaag van transferverbod? Senegalese spits op weg naar Daknam

Sporting Lokeren heeft nog steeds een transferverbod, maar op Daknam hopen ze dat ze het verbod vandaag kunnen opheffen. Als het lukt, zouden ze ook ineens een nieuwe spits willen voorstellen: Matar Dieye

Sporting Lokeren is, ondanks het transferverbod, met een nieuwe aanvaller bezig. Matar Dieye zou overkomen van Olimpik Donetsk, een ploeg uit Oekraïne. Vorig seizoen scoorde hij 7 doelpunten in 13 wedstrijden, maar dit seizoen kon hij nog maar één keer de netten laten trillen in tien wedstrijden.

Bij Sporting Lokeren kunnen ze een nieuwe spits wel gebruiken. Habibou kon niet bekoren en mag al terug weg. Hajric is dan weer geblesseerd aan de enkel en zou dit seizoen niet meer terugkeren. Ook Said kon de verwachtingen niet inlossen.