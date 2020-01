"Na een moeilijk seizoen met weinig kansen is dit een heel mooie stap": Jelle Vossen wil voor doelpunten zorgen bij Essevee

De kogel is door de kerk: Jelle Vossen heeft zijn nieuwe club gevonden. En dat is Zulte Waregem geworden. De aanvaller legt zelf de redenen uit voor zijn overstap.

"Ik wil terug aan spelen toekomen, om terug plezier te krijgen in het spelletje. Zulte Waregem is een ambitieuze club, dat sprak me aan. Ik hoop hierbij de juiste keuze te hebben gemaakt", aldus Jelle Vossen in een eerste reactie bij Essevee TV.

Doelpunten

"Ik wil voor doelpunten zorgen, mijn plaatsing is altijd al mijn beste eigenschap geweest. Het zijn mooie vooruitzichten. Ik hoop dat ik naar de bekerfinale mag gaan", aldus de 30-jarige Limburger die in maart ook zijn verjaardag mag vieren in het weekend van de bekerfinale. "Het zou een mooi verjaardagscadeau zijn."

"Ik heb de nodige ervaring opgebouwd de voorbije jaren. Ik hoop mijn steentje bij te dragen als deel van de groep en iedereen mee te nemen in het positieve verhaal van Essevee. Na alle jaren bij Cercle en Club voel ik me stilaan goed in West-Vlaanderen. Laat ons hopen dat we hier een mooi vervolg kunnen breien."