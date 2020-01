Sven Kums heeft duidelijke reden om Anderlecht niet in play-off 1 te willen, Odjidja spreekt over toekomst bij Gent

Sven Kums en Vadis Odjidja lijken stilaan klaar voor het vervolg van 2020 en play-off 1. Beide spelers hebben een verleden bij RSC Anderlecht en laten zich uit over de kans van paars-wit om play-off 1 te halen.

Sven Kums heeft alvast een duidelijke reden om Anderlecht niet in play-off 1 te willen: "Ik word dit seizoen nog gehuurd door AA Gent en dat zou betekenen dat ik twee wedstrijden zou moeten missen als ze play-off 1 halen", aldus de middenvelder van de Buffalo's.

Toekomst

Waardoor ook Odjidja duidelijk is: "Sven twee matchen moeten missen? Dan maar geen Anderlecht in play-off 1. Dan is de keuze snel gemaakt", geeft hij aan in Het Laatste Nieuws.

Odjidja liet zich ook uit over zijn toekomst. Hij heeft nog een contract tot 2021 in de Arteveldestad: "Ik laat het allemaal op me afkomen. Ik voel me goed en ben aan het genieten. Als de club mij iets wil aanbieden, heb ik daar wel oren naar."