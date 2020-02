Invaller Loris Brogno doet Losada-viering na: "Of ik volgende keer wél start? Ik ben de coach niet, hé"

Loris Brogno is een man die wel weet hoe hij een doelpunt moet vieren. De opvallendste viering kwam er dit seizoen wellicht in de beker tegen Anderlecht. Zijn treffer van vrijdag tegen Westerlo was misschien dan weer zijn belangrijkste doelpunt.

Met een persoonlijke actie maakte Brogno het verschil in een wedstrijd die Beerschot moest winnen. "Ik zit nu aan vier stuks dit seizoen, de beker inbegrepen. Nadat ik de bal kreeg, lag die niet perfect voor mijn linker. Ik raakte de bal twee à drie keer en scoor met mijn slechte voet, mijn rechter. Maar goed, ik scoor en ben dus blij voor mezelf en voor het team." De drie punten zijn belangrijk Brogno reageerde zeer uitbundig: het vingertje ging omhoog en de ploegmaats hield hij van zich af. "Mijn viering na het doelpunt was zoals Hernan Losada ook vierde na zijn doelpunten. Dat was exact hetzelfde. Maar bij die viering moet je niet te lang stilstaan. De drie punten zijn belangrijk. Zeker op dit moment." Zeven minuten had de invaller nodig om de ban te breken. Meer niet. Op de vorige speeldag was er nog een basisplaats voor hem weggelegd. "Als je als profvoetballer op de bank zit en niet mag starten, is dat altijd moeilijk. Ik doe mijn job. Of ik volgende keer wél denk te mogen starten? Dat weet ik niet. Ik ben de coach niet hé. De coach maakt zijn keuzes. Ik ben speler, geen coach."