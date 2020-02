Michael Krmencik kijkt zijn ogen uit op Brugs oefencomplex en wil zich revancheren tegen Antwerp

Club Brugge is maar wat blij met zijn nieuwe spits, maar hetzelfde kan gezegd worden van Michael Krmencik met zijn overstap naar de competitieleider in de Jupiler Pro League.

De eerste indrukken bij de gewezen aanvaller van Viktoria Plzen over het complex van Club Brugge waren verbluffend. "Geweldig gewoon! Ik durf te zeggen dat dit van het niveau is van Liverpool en Manchester City", zei Michael Krmencik bij Het Nieuwsblad. "Wellness, eetkamer, biljart, trainingsruimtes…"

In de voetsporen van Rozehnal

Krmencik voelt zich klaar voor de opdracht bij blauw-zwart. "Bij de club zei men dat ze blij waren dat er nog eens een Tsjech is neergestreken op Club Brugge. David Rozehnal heeft hier een goede indruk achtergelaten. Nu moet ik laten zien dat ik ook belangrijk kan zijn voor het team. Het is een nieuwe ervaring voor mij, maar ik ben er niet bang voor."

En hij kan al snel belangrijk zijn voor Club, want de spits voelt zich klaar om tegen Antwerp te spelen. "In het begin van het seizoen scoorde ik twee keer tegen Antwerp, maar werden we uitgeschakeld. Ik vergeet zulke nederlagen niet en ik zou graag revanche nemen", besloot hij.