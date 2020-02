Anderlecht eert Rensenbrink met klasse: "Hij verdient dit en zoveel meer..."

Anderlecht heeft zijn grootste speler uit de clubgeschiedenis een passend eerbetoon gegeven. Ex-ploegmaats en familie werden allemaal op het veld uitgenodigd voor de aftrap.

Een minuut applaus voor wat hij betekende voor de club, een minuut stilte om even stil te staan bij zijn overlijden. Alleen verstoorden enkele fans van Moeskroen dat laatste, wat hen de banbliksems van het hele Astridpark opleverde. De supporters hadden ook nog een tifo gemaakt met de beeltenis van hun lievelingsspeler, waarna er minutenlang Robbie, Robbie door het Park galmde. De familie van de Nederlander was duidelijk onder de indruk van het eerbetoon.

Frank Vercauteren was ook geraakt. "We moesten iets doen voor hem, voor wat hij gedaan heeft voor deze club. Het was een moment van bezinning. Hij verdient dit en zoveel meer... Ik zal hem missen!"