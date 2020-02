Brengt de 'Hate-game' tussen Club en Antwerp ook meteen wat spanning in de competitie?

Club Brugge en Antwerp nemen het op zondagnamiddag (14.30 uur) tegen elkaar op in een altijd gevoelig duel. En het is er eentje met inzet.

Club Brugge zit een beetje in een 'mindere periode', zo klinkt het in de goegemeente. Gelijke spelen tegen Zulte Waregem (Beker van België), Kortrijk en Charleroi maken dat de voorsprong stilaan aan het afkolven is.

KAA Gent staat ondertussen op zes punten, als Antwerp komt winnen in Jan Breydel komen ook zij terug tot op zes punten. Met de halvering van de punten en play-offs in het vooruitzicht zou dat toch wat spanning in de competitie brengen.

Krmencik meteen in selectie

Maar dan moet Antwerp natuurlijk wel kunnen komen winnen. Didier Lamkel Zé had de boel al wat op scherp gezet met een post op Instagram, maar werd meteen gecounterd door zijn eigen ploeg. Toch is hij er gewoon bij in Jan Breydel.

Blauw-zwart kiest meteen voor Krmencic in de selectie. Of hij na enkele trainingen ook meteen zijn debuut kan maken? Dat is nog een goedbewaard geheim.

Wie zal het halen in de clash tussen beide topclubs? Dat is dé vraag van een miljoen.