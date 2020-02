🎥 Sheffield-fans geven Sander Berge fantastisch welkom, Noorse middenvelder vertedert meteen

Wat een debuut voor Sander Berge bij Sheffield United. De middenvelder, overgekomen van Genk, mocht 68 minuten meespelen en door de zege tegen Crystal Palace staan ze nu vijfde in de Premier League. En de Noor heeft zelfs al zijn eigen supporterslied.

Na de wedstrijd kon Berge zijn oren niet geloven. De volledige kop van Sheffield zong hem toe. Zijn gezichtsuitdrukking daarbij vertederde ook de fans. Hij straalde oprechte blijdschap uit. Het was Billy Sharp die het liedje uitvond op de tonen van She's Electric.

“It was a hilarious song and Billy first took it up in the dressing room, he was signing that, welcoming me. That was special for me and a moment I will never forget”



"He's Norwegian, he plays for the blades with John Egan, were playing in Europe next season, with Sander Berge, he's Norwegian, with Norwood and Fleck he's the reason, were going to Europe next season with Sander Berge", klonk het minutenlang.