Guardiola weet dat hij maar op één ding afgerekend wordt: "Dan zal mijn tijd hier als een mislukking beschouwd worden"

Manchester City zal dit seizoen waarschijnlijk geen bedreiging meer kunnen vormen voor Liverpool. Dus kunnen ze zich nu wel eens volledig concentreren op de Champions League. Dat is immers de belangrijkste reden waarom Pep Guardiola werd gehaald.

Manchester City wil zo graag eens die allerhoogtste eer achter zijn naam hebben, maar is er tot nu toe nog niet in de buurt van geweest. "Vorig jaar hebben we het uitstekend gedaan, toch zegt men: "Maar je hebt niet de Champions League gewonnen." Daarop zal ik worden beoordeeld", zei Guardiola tegen de BBC.

Guardiola weet dat hij zoveel kan winnen als hij wil, maar dat er uiteindelijk maar één zaak toe doet. "Als ik die prijs niet win voordat ik hier vertrek, zal mijn tijd hier bekendstaan als een mislukking, dat weet ik. Dan heb ik gefaald."