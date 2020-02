Milos Kostic teleurgesteld over de wedstrijd van zijn ploeg: "We waren niet agressief genoeg"

Sint-Truiden heeft dit weekend verloren op het veld van KV Oostende. Ze konden ook nooit echt aanspraak maken op de overwinning. Op het einde kwamen ze nog dicht bij de 1-1, maar Dutoit had een goede redding in huis.

Milos Kostic, de trainer van STVV, was niet echt tevreden over de prestatie van zijn ploeg. “Het was een moeilijke wedstrijd. We speelden niet op het niveau zoals we zouden moeten spelen”, aldus de trainer op de persconferentie na de wedstrijd.

Volgens Kostic was zijn ploeg niet agressief genoeg. “KV Oostende was veel agressiever. Ze hebben goed gespeeld. Er was ook concentratieverlies op een cruciaal moment. Hier moeten we uit leren.”

Over het laatste half uur was de trainer van STVV wel tevreden. “We waren dan gevaarlijker en er was meer dreiging, maar we kregen de bal niet tegen de netten. We moeten nu de hoofden bij elkaar steken en we moeten de komende weken meer voor elkaar vechten”, concludeert Kostic.