Onfortuinlijke Thoelen weet pas maandag meer, maar het zag er niet goed uit

Dikke pech voor Yannick Thoelen. Bij de eerste goal van Roman Bezus bleef hij steken in de grond en verdraaide zijn knie. KV Mechelen wil de resultaten van het onderzoek morgen afwachten vooraleer een diagnose mee te geven.

Het zag er in ieder geval niet goed uit. De doelman zag de bal van Bezus vertrekken, maar moest door de curve zichzelf corrigeren. Daardoor verdraaide hij zijn knie en hij viel meteen met heel veel pijn neer. Tot overmaat van ramp ging de bal binnen.

"We moeten wachten tot maandag voor we meer kunnen zeggen, het vocht moet eerst wat weggetrokken zijn", aldus Wouter Vrancken. In ieder geval zag het er niet goed uit. De reactie van Thoelen doet een kruisbandletsel vermoeden.