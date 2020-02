Doellijntechnologie peperduur? Ex-ref Tim Pots komt met goedkoop alternatief na beslissende goal in Club Brugge - Antwerp

Hans Vanaken besliste zondag de topper tussen Club Brugge en Antwerp met een stiftertje in de slotfase. We zullen echter nooit weten of de bal helemaal over de lijn was.

Achteraf riep alles en iedereen om doellijntechnologie. Ex-scheidsrechter Tim Pots deed in Het Laatste Nieuws zijn zegje over de fase.

“Het viel me op dat de lijnrechter bij de doorsteekpass van Schrijvers goed stond opgesteld, maar dat hij Ritchie De Laet in de fase daarop niet volgt. Hij heeft dus vijf meter achterstand en hij kan nooit met zekerheid zeggen dat de bal helemaal over de lijn is.”

“Ook de VAR kan onmogelijk zien of de bal over de lijn is: als de bal van de grond is hebben ze geen ijkpunt. Het is normaal dat de videoref dan bevestigt wat er op het veld beslist werd.”

“Doellijntechnologie is bijzonder duur. Bovendien heb je dat systeem slechts enkele keren op een seizoen nodig. En het is niet altijd resultaatbepalend zoals gisteren. Dan moet je je de vraag stellen of het de moeite waard is. Je hebt de VAR meer nodig dan doellijntechnologie.”

“Maar waarom plakken ze geen GoPro aan de achterkant van de lat met een wifi-aansluiting? Alles kan dan naar het busje gestuurd worden en zij krijgen een uitstekend beeld van de fase.”