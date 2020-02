Opvallende voorwaarde in verkoopsovereenkomst van Jelle Vossen: dan wordt hij duurder

Jelle Vossen is sinds vorige week een speler van Zulte Waregem. Hij liet meteen mooie dingen zien tegen Waasland-Beveren. De aanvaller scoorde twee doelpunten. Deze week speelt Zulte Waregem tegen Club Brugge, maar dan is Vossen er niet bij.

Het was al geweten dat Vossen niet tegen Club Brugge zou mogen spelen in de beker van België, maar volgens Het Nieuwsblad zou er ook voor de competitie een opvallende voorwaarde in de verkoopsovereenkomst van Vossen staan.

Als Zulte Waregem namelijk met Vossen zou spelen tegen Club Brugge, stijgt zijn verkoopsprijs. Het kan dit seizoen alleen nog eens gebeuren als Zulte Waregem play-off 1 zou halen. Ze hebben namelijk al twee keer tegen elkaar gespeeld in de reguliere competitie.