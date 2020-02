De Condé legt uit waarom Genk niets meer deed op slotdag van de mercato: "Vier miljoen euro voor een speler is het minste van mijn zorgen, maar..."

KRC Genk zag in de laatste dagen van de transfermercato met Ally Samatta en Sander Berge nog twee absolute sterkhouders vertrekken. Toch waagden de Limburgs zien niet meer op de markt. Dimitri De Condé heeft daar een heel goede uitleg voor.

Het contrast met de zomermercato - KRC Genk gaf meer dan dertig miljoen euro uit - is groot. Nochtans zitten de Smurfen ook anno 2020 op een berg geld. “Maar we willen geen impulsieve beslissingen nemen”, aldus Dimitri De Condé.

“Ik heb het dan niet over drie of vier miljoen euro spenderen aan een speler”, gaat de sportieve baas van de Limburgers verder in Het Laatste Nieuws. “Die miljoenen zijn het minste van mijn zorgen als die speler ook meteen rendeert.”

De Condé wil het namelijk niet meemaken dat zo’n dure winteraankoop niét meteen rendeert. “Want dan zit je met een probleem in de kleedkamer. Bij Genk zitten veel jongens in de wachtkamer. Ik denk dan meteen aan Dries Wouters. Hij wacht al lang op een kans.”

Erling Haaland is momenteel hét fenomeen op de Europese velden. Maar vergeet niet dat hij de eerste maanden bij RB Salzburg niet speelde

“Bovendien mogen we de jongens die in de zomer gekomen zijn niet te snel afschrijven”, kijkt De Condé naar Theo Bongonda en co. “Erling Haaland is momenteel hét fenomeen op de Europese velden. Maar vergeet niet dat hij de eerste maanden bij RB Salzburg niet speelde.”