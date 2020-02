🎥 Exact drie jaar geleden: Lukaku knalt er vier binnen in knotsgekke wedstrijd op Goodison Park

Een seconde of dertig. Meer tijd had Big Rom niet nodig om de 1-0 tegen de netten te schilderen. Nog voor het half uur zou hij er met zijn tweede van de avond 3-0 van maken, maar twintig minuten voor tijd stond het opnieuw 3-2.

Lukaku knalde er dan nog maar twee tegen de touwen. Uiteindelijk zou het 6-3 worden. Geniet nog eens van de masterclass van Lukaku

Come for Lukaku's brilliance, stay for Barkley's pre-goal celeb 🙌@Everton won a 9️⃣-goal thriller #OnThisDay in 2017 pic.twitter.com/mODAfJbb2Z