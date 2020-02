Afgescheurde hamstring houdt man van 125 miljoen opnieuw maanden aan de kant bij Barcelona

Barcelona betaalde in de zomer van 2017 125 miljoen euro om Ousmane Dembélé weg te halen bij Borussia Dortmund. Een succesverhaal kan je zijn Spaanse avontuur voorlopig niet noemen.

De jonge Fransman sukkelt vooral met zijn hamstrings. Hij moest daardoor de vier laatste maanden van 2017 aan zich laten voorbijgaan. In 2017-2018 speelde hij 24 wedstrijden voor Barcelona en vorig jaar zelfs 42, maar dit seizoen zit hij opnieuw in het sukkelstraatje.

Tussen de (hamstring)blessures door speelde hij negen wedstrijden, maar sinds december staat hij opnieuw aan de kant. De winger leek eindelijk op de terugweg, maar maandag had Barcelona het over ‘een terugslag in zijn herstel’.

Nu blijkt het veel ernstiger dan dat: dembélé zou de hamstring van zijn rechterbeen hebben afgescheurd en opnieuw maanden aan de kant staan. Erg vervelend voor Barcelona, dat ook Luis Suarez maanden moet missen.