Simon Mignolet: "Dit is een opsteker voor het Belgisch voetbal"

Club Brugge is de eerste finalist van de Beker. Het verschil met Zulte Waregem over twee wedstrijden was enorm klein. Dat beseft ook Simon Mignolet, die een puike wedstrijd keepte.

Voor de microfoon van Sporza was Simon Mignolet laaiend enthousiast over de partij. "Ik denk dat dit een opsteker is voor het Belgisch voetbal. Zulte Waregem deed het in die twee wedstrijden misschien wel even goed."

"Ik ben enorm blij dat mijn fout uit de heenwedstrijd ons de kwalificatie niet gekost heeft. Gelukkig keepte ik vandaag mijn match."

"Ik vond dat we zeker in de eerste helft niet zo scherp speelden als we gewild hadden. Gelukkig scoorden we in die tweede helft op het perfecte moment. We hebben het ons iets moeilijker gemaakt dan had gemoeten, maar we zitten in die finale, en dat is het voornaamste."