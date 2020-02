OHL-speler op weg naar Japanse eersteklasser

De Thaïse doelman geniet in eigen land een heuse sterrenstatus. Hij arriveerde in januari 2018 in Leuven, maar is bij de winnaar van de eerste periode in 1B momenteel pas de derde doelman in de pikorde, na Keet en Henkinet.

Kawin Thamsatchanan zou Oud-Heverlee Leuven verlaten voor Consadole Sapporo. Dat melden diverse Thaïse media. De 30-jarige doelman zou voor twee seizoen verhuurd worden. Bij Sapporo zou hij de vervanger moeten worden van Gu Sung-yun. De Zuid-Koreaan moet immers zijn legerdienst vervullen. De international van Thailand keepte negentien matchen in de hoofdmacht van OHL, waarin hij 31 doelpunten moest incasseeren. Zijn laatste optreden in het eerste elftal van OHL dateert alweer van oktober 2018.