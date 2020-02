Nicolas Rajsel heeft een nieuwe club beet en gaat aan de slag in Azerbeidzjan

In het ultieme slot van de wintermercato besloot KV Oostende om het contract van de Fransman Nicolas Rajsel stop te zetten. Hij gaat nu aan de slag in Azerbeidzjan.

De huidige nummer 7 in Azerbeidzjan FK Qabala is er in geslaagd om Nicolas Rajsel vast te leggen. De 26-jarige aanvaller tekende een contract voor anderhalf jaar bij zijn nieuwe club.

De Fransman met Sloveense roots speelde de voorbije vijf jaar in België bij Union en KV Oostende. Vooral bij de Brusselaars was hij uiterst succesvol met een hele sterke Play-Off II in het seizoen 2016/17. Hij scoorde toen doelpunten tegen Waasland-Beveren, KV Mechelen en Standard waarna hij een transfer naar KV Oostende versierde. Door een hele reeks aan blessures haalde hij daar nooit zijn beste niveau.