Club Brugge zet nieuwe stap richting eerste dubbel in 24 jaar: "We zijn superambitieus"

De laatste keer dat een Belgische club de dubbel pakte? Dat is al van 1996 geleden, toen Club Brugge daarin slaagde. Is het 24 jaar later opnieuw van dattum? De droom is alvast een beetje tastbaarder geworden.

"We zijn een heel ambitieuze groep en we willen op alle vlakken gewoon het hoogst mogelijke bereiken", aldus matchwinnaar Charles De Ketelaere na de 1-2 zege op bezoek bij Zulte Waregem in de halve finales van de Beker van België.

"De dubbel? Het is heel mooi en belangrijk om de bekerfinale te hebben kunnen halen. Natuurlijk gaan we nu vol voor die dubbel. Maar er wachten ons nog heel wat moeilijke wedstrijden de komende maanden", is de goalgetter van dienst duidelijk.

Dubbeldroom

Ook Simon Mignolet was duidelijk: "We zitten in de bekerfinale, dat was het belangrijkste. We zitten ook nog in Europa én we staan op kop in de competitie. Dat ik naar Brugge kwam om prijzen te pakken? Dat klopt zeker."

"Maar: we zijn er nog niet", predikte ook de doelman rust. "We hebben een nieuwe stap gezet, al maakten we het onszelf misschien wat moeilijk in deze halve finale. Het voornaamste is dat we opnieuw een stapje dichterbij zijn gekomen."