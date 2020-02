Thorup: "Anderlecht heeft veel jong offensief talent lopen, maar in een uitverkochte Ghelamco Arena..."

AA Gent krijgt vrijdagavond Anderlecht over de vloer. Coach Jess Thorup hoopt er een elfde competitiezege in eigen huis te boeken.

“We hebben de tweede seizoenshelft aangevat met een echte winnaarsmentaliteit”, vertelde de Deense coach op de persconferentie in aanloop naar de topper. “We geloven in onze manier van spelen en als we ons niveau halen, kunnen we van iedereen winnen.”

“Anderlecht heeft ongetwijfeld het gevoel dat ze dichter komen bij wat niemand nog voor mogelijk hield: ze naderen play-off 1. Offensief hebben ze veel jong talent lopen. Maar wij hebben thuis nog niet verloren en bijna alles gewonnen. Hier kunnen we altijd wat meer. Zeker in een uitverkocht stadion.”