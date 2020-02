Niemand gelooft nog in kansen van Cercle Brugge: "Ze hebben het zelf weggegeven"

Het is een heel grote gelover die nog een eurocent geeft voor de kansen van Cercle Brugge om in 1A te blijven. Komend weekend krijgen ze met KV Mechelen dan nog één van de bestvoetballende ploegen van het land tegenover zich. "Als ze die verliezen is het helemaal gedaan", aldus Mo Messoudi.

Cercle Brugge kent een desastreus seizoen. De spelers moeten in eigen boezem kijken, want er zijn sleutelmomenten geweest waarin ze hun kansen serieus hadden kunnen opkrikken. "Die match tegen Anderlecht, ik ben er nog altijd niet goed van", schudt analist Messoudi het hoofd. "Ik weet niet hoe Anderlecht daar in hemelsnaam is weggekomen met drie punten."

Tja, hij weet het wel hoor: individuele fouten. "Kijk, voetballend zijn ze beter dan Oostende en Waasland-Beveren. Daar ben ik zeker van. Maar op cruciale momenten doen ze domme dingen. Die laatste vijf minuten tegen Anderlecht... Die linksachter staat bij het eerste doelpunt positioneel niet goed en bij het tweede staat hij nog te slapen. Dan weet je dat je te veel individuele fouten maakt."

Messoudi gelooft er dan ook niet meer in. Negen punten goedmaken in zes wedstrijden als je nog maar 11 punten verzameld hebt... Daar gelooft zelfs de grootste optimist niet in. "Moeilijk scoren en doelpunten weggeven... Dat is een recept voor een catastrofe hé."