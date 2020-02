Gent en Anderlecht, vorig jaar nog de zwakke broertjes van play-off 1: "Nu brengt Gent het beste voetbal van België"

Anderlecht trekt vrijdagavond naar de Arteveldestad om 'fort Ghelamco' te bestormen. De Buffalo's verloren nog maar vier punten in eigen huis en analist Eric Van Meir denkt niet dat er daar op speeldag 25 nog bijkomen.

Gent houdt met andere woorden de drie punten thuis tegen Anderlecht. Toch als je het aan Eric Van Meir vraagt. "Ze verkeren in de beste vorm en ze hebben gewoon een betere ploeg. En ga als tegenstander maar eens winnen in de Ghelamco Arena. Alleen Antwerp en Brugge keerden niet met lege handen terug", schatte de analist Gent hoger in dan paars-wit. "Al durft het er in de eindfase van de competitie al eens onvoorspelbaar aan toe gaan."

Als Anderlecht geen play-off 1 haalt, dan hebben ze toch gefaald.

"Ze brengen het mooiste voetbal in België, zeker nu het bij Club Brugge iets moeizamer gaat. De 4-4-2 met een ruit op het middenveld is erg moeilijk te bekampen. Het gevaar kan werkelijk van alle kanten komen", ging hij verder. Vorig seizoen waren Gent en Anderlecht nog de zwakke broertjes in play-off 1, maar de Oost-Vlamingen hebben zich sindsdien goed herpakt.

"Het grote verschil tussen Anderlecht en Gent is de zomermercato. Kums, Owusu en Depoitre waren voltreffers en tel daar dan nog de ontbolstering van David bij. Ook in de breedte zijn ze sterker geworden. Bij paars-wit wisten we dat Kompany voor extra kwaliteit en leiderschap zou zorgen, maar de overige transfers waren niet echt voltreffers", legde Van Meir uit.

"Chadli is wel bepalend, maar te vaak geblesseerd en van Nasri had ik ook meer verwacht. Nu wordt er te hard gerekend op de jonkies. Die doen het bij momenten goed, maar dat lukt niet over een volledig seizoen. Als de club geen play-off 1 haalt beschouw ik dat toch als een falen", besloot hij.