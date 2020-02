Evenveel punten, maar toch staat Beerschot boven Virton - Wat bij gelijke punten? Een handleiding

Nog vier speeldagen in de eerste klasse B en dan kennen we de tegenstander van Oud-Heverlee Leuven in de promotiefinale voor een plaatsje in de Jupiler Pro League. Of wordt het OHL zelf? De verschillen zijn klein en het is razend spannend. Maar wat als twee ploegen straks evenveel punten hebben?

Momenteel tellen Beerschot en Virton allebei zestien punten in het tweede periodekampioenschap, maar toch staan de Mannekes aan de leiding. Hoe komt dat? Bij een gelijk puntenaantal wordt er gekeken naar het aantal zeges van de betreffende ploegen. In dit geval is er geen onderscheid, want zowel de Antwerpenaren als de Luxemburgers wonnen vier keer. Dan is het doelpuntensaldo van tel en dat is in het voordeel van Beerschot: +5 tegenover +4. Stel dat er na veertien speeldagen ook daarin geen verschil meer is, dan wordt er in deze volgorde gekeken naar de volgende statistieken: gemaakte doelpunten, gemaakte doelpunten op verplaatsing, aantal zeges op verplaatsing. Hieronder nog een kort overzicht: 1. Grootste aantal zeges

2. Beste doelpuntensaldo

3. Meeste gemaakte doelpunten

4. Meeste gemaakte doelpunten op verplaatsing

5. Meeste zeges op verplaatsing