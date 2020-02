POLL: De vijf beste wintertransfers in het buitenland

De transfermarkt is in de meeste landen al een week gesloten en dus maken we een overzicht van de beste wintertransfers. Sander Berge en Saelemaekers maakten mooie transfers vanuit de Belgische competitie, maar wat gebeurde er allemaal in het buitenland?

1) Zlatan Ibrahimovic

We kunnen natuurlijk niet rond de transfer van Zlatan Ibrahimovic. De Zweed kwam in de winter aan bij AC Milan en sinds zijn komst heeft de Italiaanse club niet meer verloren. Hij heeft dus meteen veel invloed op het spel. Hij scoorde ook al 2 doelpunten in 5 wedstrijden.

2) Erling Haaland

Haaland is deze winter vertrokken naar Dortmund en daar is hij nu al de favoriet van de supporters. Hij weet, net zoals bij RB Salzburg, het doel goed staan, want in drie Bundesliga-wedstrijden scoorde hij al 7(!) keer.

3) Bruno Fernandes

Deze transfer hing al enkele maanden in de lucht, maar het werd een paar dagen voor de deadline pas officieel: Bruno Fernandes ging van Sporting Lissabon naar Manchester United. Bij de Engelse topclub hopen ze dat de Portugees eindelijk wat creativiteit in de ploeg kan brengen.

4) Yannick Carrasco

Yannick Carrasco gaat terug in Europa voetballen. Hij wordt door Dalian Yifang verhuurd aan zijn oude club Atlético Madrid. Voor de Rode Duivels is het alvast een goede zaak met het oog op het EK dat Carrasco terug in Europa gaat voetballen.

5) Christian Eriksen

Veel ploegen zaten achter hem aan, maar uiteindelijk koos Christian Eriksen voor Inter. De Italianen zouden maar 27 miljoen pond betaald hebben voor de Deen. Eriksen moet Lukaku en Lautaro Martinez aan doelpunten helpen.