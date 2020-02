20-jarige Diamant Ramazani ziet zijn eerste selectie voor Lokeren in rook opgaan door stormweer

Zondag 9 februari ging normaal gezien een speciale dag worden voor Diamant Ramazani, een 20-jarige rechtsachter van Lokeren.

Hij behoorde namelijk voor het allereerst tot de wedstrijdselectie van Sporting Lokeren, dat het op zondag 9 februari zou opnemen tegen Westerlo in de Proximus League. Jammer genoeg voor hem werd die partij uitgesteld wegens het noodweer, dus zal Diamant Ramazani nog wat langer op zijn eerste wedstrijdselectie moeten wachten.

Ramazani is overigens geen onbekende naam in de voetbalwereld. Zijn jongere broer Largie maakte op 28 november 2019 zijn debuut voor Manchester United in de Europa League-wedstrijd tegen Astana.

Sporting Lokeren trekt de kaart van de eigen jeugd. Mathéo Parmentier die tegen OHL debuteerde voor de club is ook weer geselecteerd.